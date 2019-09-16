MSC Cruises MSC Magnifica'yı yeniliyor

MSC Magnifica, 2021’in başlarında 130 milyon Euro'luk bir değişim geçirerek yeni özellikleriyle daha fazla konfor sağlayacak ve 7,000 m2 olmak üzere toplamda 23 metre daha genişletilecek.

Çalışmalar tamamlandığında MSC Magnifica, şirketin tüm filosundaki lider çevre dostu teknolojilerden iki büyük ve önemli gelişmeyi içerisinde barındıracak. Söz konusu yenilikler Selektif Katalizör Düşürme (SCR) sistemi ve yeni nesil Gelişmiş Atık Su Arıtma (AWT) sistemini içinde barındırıyor.

Bu büyük değişimin ardından MSC Magnifica ekstra 215 kabine daha sahip olacak. Böylece tüm gemideki toplam balkonlu kabin oranı %63’e yükselirken baştan sona geliştirilmiş misafir konaklama seçenekleri, ekstra 800 m2’lik güneşlenme güvertesi, yepyeni bir su parkı, çocuklar için yeniden tasarlanan alanlar, iki yeni restoran ve alışveriş merkezi gibi ek özellikleri de içerisinde barındıracağı duyuruldu.

Ayrıca MSC Cruises; MSC Magnifica için Kanarya Adaları & Madeira, Kuzey Avrupa ve Baltık Başkentleri gibi en popüler destinasyonlar da dahil, yeni ve kapsamlı güzergahlar sunacağını da duyurdu.

MSC Magnifica, 12 Eylül itibariyle satışa açılmış olup 12 Aralık’tan önce rezervasyon yaptıran misafirler, %5 oranında erken rezervasyon indirimi kazanacaklar. Voyagers Club Üyeleri ise, erken rezervasyon indirimine ek olarak %5 oranında üyelik indiriminden de yararlanabilecekler.

Vira Haber