Dalış turizmi için güvenlik tedbiri

1 yıldır yapılan çalışmaların sonuna gelindiği bildirildi. Deniz Ticaret Odası Fethiye şubesinin sağladığı kaynakla Fethiye’nin Dalyan deresi mevkiindeki dalış noktasına yakın bölgelere tonozlar yerleştirilerek teknelerin denize gelişi güzel çapa atmalarının önüne geçilecek. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ”Amacımız dalış yapan dalgıçlar ve turistlerin atılan olası bir çapa ile yaralanmalarının önlenmesi ve deniz dibi florasının korunmasıdır” ifadelerini kullandı.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner başkanlığında Deniz Ticaret Odasında yapılan toplantıda dalış noktasına tonozlar konularak dalgıçlar ve turistlerin güvenliğinin sağlanması konusu görüşülüp karara bağlandı. Yaklaşık 1 yıldan bu yana dalış noktalarındaki teknelerin disiplinli şekilde konuşlanmaları konuşulup tartışılırken, Deniz Ticaret Odasının sağladığı yaklaşık 15 bin TL’lik kaynak ile Dalyan deresi mevkiine tonozlar yerleştirilmesi karara bağlandı. Toplantıya Kaymakam Muzaffer Şahiner’in yanı sıra Liman Başkanı Cihan Duman, DTO Başkanı Şaban Arıkan, Türkiye Seyahat Acenteleri Bölgesel Yürütme Birliği (TÜRSAB) Başkanı Özgen Uysal, Turizm Danışma Müdürü Güler Uymaz ve denizciler katıldı. Kaymakam Muzaffer Şahiner, toplantı hakkında yaptığı açıklamada; turizm sezonunun oldukça yüksek düzeyde geçeceğini belirtip, dalış turizminin önemli sorunu olan güvenlik ve deniz dibi florasının korunması konusunda bölgeye tonozlar yerleştirileceğini söyledi.

”DALGIÇLAR TEHLİKE YAŞIYOR”

Kaymakam Muzaffer Şahiner,”Fethiye’de turizmcilerle yaptığımız görüşmelerde rezervasyonların çok iyi yönde gittiğini, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30-40 oranında artış olduğunu biliyoruz. Ki TÜRSAB Başkanımızla sürekli görüşüyoruz. Bunlardan onur ve gurur duyuyoruz. Daha önce de ifade ettik. Fethiye’ye gelen misafirlerimizi bizim en iyi şekilde ağırlamamız tüm paydaşlarımızın görev ve sorumluğudur. Biz de bunun için ne yapmamız gerekiyorsa adımlar atıp sezona hazırlanmaya çalışıyoruz. Tüm kurumlar hazırlık içinde. Fethiye’ye gelen misafirlerimizi biz Babadağ’da, ATV sporları ile ya da bir gün Saklıkent’te ağırlamak istiyoruz. En önemli etkinliklerden biri de dalış sporu. Bununla ilgili en iyi yerlerden birisi Dalyan koyudur. Bu koyda arkadaşlarımız da ciddi etkinlikler yapıyor. Yerli ve yabancı turistler gidiyor, gerçekten çok memnun kalıyorlar. Burada en önemli görevlerden biri dalış yapan vatandaşın güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Var olan balık popülasyonunu muhafaza etmemiz gerekiyor çünkü diğer yabancı tekne veya tur tekneleri gelip yere zincirleme yaptıkları zaman dalgıçlarımız da tehlike yaşıyor. Daha önce kararlarımızı almıştık. Ki Ticaret Odası Başkanlığımız gerekli çalışmaları yaptı. Bununla ilgili 15 bin TL ödenek temin ettiler. Buraya çapa atılmasıyla ilgili yasaklayıcı kararlar alacağız. Buna biz herkesin saygı duymasını bekliyoruz. Çünkü bu Fethiye ve turizm ile ilgili bir konu. Dolayısıyla kararlıkla çalışmalarımızı uygulamak istiyoruz. Bu anlamda tur teknesi sahibi arkadaşlarımızdan da yardım ve hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

”DALGIÇLARIN EMNİYETİ SAĞLANACAK”

Fethiye DTO Başkanı Şaban Arıkan ise ”Dalış eğitimi ile ilgili eğitimler ilk Dalyan koyunda alınıyor. Bizim buraya giden günü birlik tur teknelerimiz var. 14-15 metre civarında teknelerimiz. Günlük olarak en fazla oraya 7 tekne bağlı kalıyor ve kontrolsüz çapa atıyorlar. Dalgıçları da rahatsız ediyorlar. Bunların önüne geçmemiz lazım. Her iki taraf rahatça kullansın, hem de doğaya zarar vermeyelim. Hem de dalan arkadaşlarımızın emniyetini sağlayalım diye Sayın Kaymakamımız ve denizcilerimiz ile böyle karar aldık. Allah nasip ederse de 10 gün içinde çalışmayı bitirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Vira Haber