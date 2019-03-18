Starıy Oskol Karadeniz’de tatbikat yapacak

Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada uzmanların Starıy Oskol denizaltısının mürettebatın denize çıkışını onayladığı ve gemideki gerekli denetimleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Starıy Oskol mürettebatının denize çıkışı çerçevesinde Karadeniz'de filonun hava güçleri ve denizaltısavar gemileri ile çeşitli tatbikatların planlandığı bilgisi verildi.

Starıy Oskol denizaltısı 636.3 projesi çerçevesinde üretilen altı denizaltıdan üçüncüsü. Denizaltı 2016 yazında testleri tamamladıktan sonra Murmansk'tan Sivastopol'e gitmişti. Bu seriden denizaltılar Akdeniz'de Suriye'deki teröristlere karşı Kalibr füzeleri ile yapılan saldırılarda kullanılmıştı.

Vira Haber