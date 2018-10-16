Dalış turizminde büyük artış

Türkiye genelinde 350 civarında, Marmaris’te ise 10 dalış merkezi var. 36 koya sahip Marmaris’in 25 koyunda dalış yapılabiliyor.

1995 yılından bu yana Marmaris'te dalış ve eğitim merkezli çalışan Paradise Dalış Merkezi sahibi dalış eğitmeni Behçet Kutlu son üç yılı değerlendirdi. Kutlu Marmaris ve çevresine gelerek dalmak isteyenlerin daha çok Avrupalı turistler olduğunu belirtti. Kutlu “Son üç yıla göre iyi bir sezon geçirdik diyebilirim. Üç yıl malum birçok nedenden dolayı tüm turizmde kötü bir sezon vardı. Bu sene geçen yıllara oranla yüzde 50'lik artış var. Diğer sektörlerde de aşağı yukarı buna yakındır. Dalışa Marmaris'te her milletten insan geliyor. Türk, Avrupalı, Rus, Arap yani her yerden gelen var. Bu sene Avrupa'dan Almanlar azdı ama sıcakların azalmasıyla son aylarda biraz daha gelmeye başladılar. Bizim hedefimiz Avrupalı. Sayısal olarak Ruslar Avrupalılardan belki daha fazla geliyor ama bizim dalış sektörüne onlar fazla ilgi göstermiyor” dedi.

DALIŞ İÇİN MARMARİS ÖNEMLİ POTANSİYEL

Behçet Kutlu şöyle devam etti: “Marmaris'e gelmeden önce kimse kafasında dalışa gitmeyi kurgulayarak özel olarak dalmaya gelmiyor. Burada daha tanıtım ve brifingler ile çok iyi müşteri toplanıyor. Dalış farkındalığı yaratılıyor. Marmaris'in su altı güzelliklerini öğrenenler de dalmadan gitmek istemiyor. Yani açık söylemek gerekirse özel olarak dalışa gidilen yerlerden Marmaris'te dalış yapanların sayısı her zaman daha fazla olur.

Sürekli dalanlar daha çok Kaş ve Antalya civarını tercih ediyor. Oranın dalış alanları daha derin ve direkt dalıcılara hitap ediyor. Marmaris'te daha çok eğitim almak ve yeni başlayanlar için ideal bir yer.“

YAPAY BATIKLARIMIZ AZ

Su altında yapay zenginlik yaratmak için çok uğraş verdiklerini belirten Kutlu “Hala da veriyoruz. Hatta bunun için bir dernek bile kurduk. Çok fazla prosedürü var. Tek batığımız Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan aldığımız tekne oldu. Birkaç çalışmamız ise bürokrasiye takıldı. İzin için çok sayıda kıstaslar var. Çok sayıda engelleyici unsurlar var” diyerek özellikle çevrecilerin karşı çıktığı deniz kirliliğine de parmak bastı:

YAPAY BATIKLAR DENİZİ KİRLETMEZ

“Marmaris'te sualtı yapay zengin1ik için çok uğraşıyoruz. Bunun prosedürleri çok çok uzun. Örneğin 15 Temmuz'da kullanılmış bir tankı batırmak istedik. İlk olarak batırılacak yerin derinliği sorun yarattı. Yeni yer arayışındayız. Çalışmalarımız sürüyor. Bu projemiz duyulduğunda çevreciler de deniz kirlenir diye karşı çıktı. Zaten yasal prosedürlerin en başında gelenlerden birisi deniz kirliliğinin yaratılmaması. Bunun için aşağıda paslanacak, kirlilik yaratacak tüm aksesuarlar sökülüyor. Deniz altı için özel hale getiriliyor. Sahil Güvenlik botunu batırırken aynı şeyler yapıldı”

BATIK DIŞINDAKİ HER YER PİSLİK İÇİNDE

Behçet Kutlu şimdiye kadar yapılan sualtı temizliklerinde en çok nerelerin pis olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle noktaladı: “Gezi, mavi tur ya da aklınıza gelecek tüm denizde dolaşan teknelerin mola verdiği, konakladığı bölgelerin altına bakın pislikten geçilmiyor. Sürekli temizlikler oralarda yapılıyor. Ev eşyasından, tekne ve otomobil gereçlerine kadar her şeyi oralarda bulmak mümkün. Bunu kimse söylemiyor. Oraları da yine bizim eğitim veren dalgıç arkadaşlarımız temizliyor. Bizim daldığımız her yer kontrol edilsin evimiz kadar tertemiz. Çünkü zaten müşterilerimizi pislik içine daldıramayız. Dalgıç arkadaşlarımız sürekli oraları temizliyor. Paslanmış bir batığa hangi yabancı turisti daldırabilirsiniz ki?”

DALIŞ ÜCRETLERİ 150-350 LİRA ARASINDA

Dalış rakamları her bölgede verilen hizmete göre 150 ile 350 lira arasında değişiyor. Türkiye genelinde 350 civarında, Marmaris'te ise 10 tane dalış merkezi var. Dalış sezonu diğer diğer turizm dallarına göre daha uzun olup 1 Nisan'da başlayıp 7-7,5 ay kadar sürüyor. Dalışlar günde iki kez yapılıyor. Ücrete dahil olanlar öğle yemeği, transfer ve özel sunumlar.

Vira Haber