Çiftleşen kutup ayılarını korkutan adama hapis

Norveç'te bulunan North Troms Bölge Mahkemesi tarafından alınan karara göre, 50'li yaşlarında bulunan Norveçli bir adam, arabasıyla çiftleşen kutup ayılarını rahatsız ettiği için 30 gün hapisle cezalandırıldı.

NRK tarafından yapılan habere göre mahkeme, Svalbard adasında bu yılın nisan ayında gerçekleşen olayda, adamın arabasıyla kutup ayılarının yaklaşık 50 metre yakınından geçtiği ve kutup ayılarının korkup rahatsız olarak kaçtıklarını tespit etti.

'RAHATSIZLIK VERMEMEK İÇİN HIZLANDIM'

Kutup ayılarını rahatsız eden adam ise, kendisini 'kutup ayılarından olabildiğince çabuk uzaklaşmak için' gerçekleştirdiği gerekçesiyle savundu. Soğuktan ötürü tehlikeli durumda olan iki kişiyi almak üzere aracını kullandığını belirten şahıs, çiftleşen kutup ayılarını gördüğünde ise 'rahatsızlık vermemek için' hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaşmak istediğini belirtti.

Söz konusu kişinin avukatı Thomas Hansen'e göre, kutup ayılarını rahatsız eden sürücü, suçunu kabul etti ve cezanın kendisi için sürpriz olmadığını ifade etti.

Avukat Hansen ayrıca, verilen hapis cezasıyla ilgili olarak "Kutup ayılarına yakın mesafede araç kullanmak suçu normalde para cezasına tabii olsa da, kendisiyle ilgili daha önce denetimli serbestlik hükmü bulunduğu için doğrudan hapis cezası verildi" ifadelerini kullandı.

AYILARIN ÖLÜMÜNE YOL AÇABİLİR

Öte yandan, kutup ayısı araştırmacısı Jon Aars'a göre, kutup ayılarının motor sesine verdikleri tepki dramatik sonuçlara yol açabilir. Ayıların bir kısmı motor sesine tepki vermezken, bazıları bu sesten kilometrelerce ötede duysa dahi rahatsız olabiliyor ve uzun süre boyunca kaçarken meydana gelen vücut sıcaklığı değişimi sonucunda hayatını kaybedebiliyor. Aars, kutup ayılarına ilişkin kanunların bulunmasının, onların korunması açısından hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Olayın gerçekleştiği Svalbard adaları ise, insan nüfusunun sayısından fazla olan üç bin büyük etobur hayvana ev sahipliği yapıyor.

Vira Haber