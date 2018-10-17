Rusya, yeni oşinografi sistemi geliştirdi

Sistem geliştirme çalışmalarının 2021 yılında tamamlanacağı bilgisine de yer verilen haberde, çalışmanın modern ve yüksek hassasiyetli sensörler ve kameralardan oluşacağı açıklandı. Veri merkezine aktarılacak bilgiler, güvenli sayısal haberleşme kanallarından aktarılarak güvenlik üst seviyede tutulacak.

Veri aktarım işlemlerini tek bir veri tabanı yönetecek. Bu sayede karmaşanın da önüne geçilmiş olacak. Oşinografik veriler ülkelerin denizaltı filoları için büyük önem taşıyor. Akıntıların durumu, su sıcaklığı, tuzluluk oranı, dip haritalama, batıkların belirlenmesi ve konumlarının tespit edilmesi gibi işlemler, denizaltılar için görev esnasında hayati önem taşıyor. Rusya, bu çalışması ile küresel bir operasyonel oşinografi sistemi kurmayı hedefliyor.

Vira Haber