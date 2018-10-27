Tesettür Giyimde Şıklık

Tesettürlü bayanlara hem inanç çizgisini bozmayan hem de şık olmalarını sağlayacak birçok seçenek sunuluyor. Bu seçeneklerin içinde; pantolon tunik, etek gömlek, uzun elbise tarzı modeller bulunmaktadır. Bunların yanı sıra tesettürlü bayanların yaptığı bu kombineleri şal ya da başörtüsü ile noktalamaları gerekiyor. Giydikleri kombinelerin renklerine ve desenlerine uygun örtü takarak hem şık hem de tesettürlü olabilirler. Tesettürlü bayanlar ister gündelik yaşamda, ister iş hayatında, ister özel günlerde; hem inançlarını koruyabilen hem de kendilerini şık gösterebilen kıyafet tercihleri yapabilecek imkanlara sahiptir.

Kombine Yaparken Nelere Dikkat Etmeli

Tesettür giyimde kombine yaparken öncelikle tesettürlü bayanların dikkat etmesi gereken en önemli detay giydikleri kıyafet ile inanç değerlerinin örtüşmesidir. Tesettürlü bayanlar kombine yaparken mevsime, renklere, ten uyumuna, şal ile kıyafet uyumuna dikkat etmelidir. Yapılan kombinelerde, kıyafetin renkleri ve çizgileri, kesimleri ve ölçüleri de önemli konular içindedir. Etek, elbise, pantolon, şal, tunik, çanta ve ayakkabı uyumunu yakalayarak kombine yapabilirsiniz. Bu kombineler ile şıklığı yakalayabilirsiniz. Kombine yaparken alacağınız ürünün sizlere yakışma potansiyeli ve teninizle renk uyumu da oldukça önemli faktörler arasındadır. Başkalarına yakışan kıyafet kombineleri herkeste aynı gösterişi yakalayacak diye bir kural yoktur. Giyim konusuna en akılda kalan nokta ise; sizi en çok rahat ettiren kıyafet size en çok yakışandır.

Tesettür Şıklığını Yakalayın

Tesettürlü giyimde şıklığı yakalamak için belirli kurallar vardır. Bu kuralların en başında ise; inandığınız inançlar ile uyumlu kıyafetler seçmektir. Yani tesettürlü giyimde kombine yaparken; dar, kısa, belirgin derece vücudu saran kıyafetler tesettür giyimin dışına çıkabilir. Kombine tercihleriniz hafif derecede bol ya da isteğinize bağlı olarak salaş giyim tercihi ile başlayabilir. Bunun yanında mevsim renklerini, çizgilerini desenlerini ve yılın moda kesimlerini bir araya getirerek kombine şıklığını yakalayabilirsiniz. Seçtiğiniz kıyafet renginin teniniz ile uyumlu olması, yılın kesim modasına uygun olması, sizleri rahat hareket ettirebilecek kombineler olması durumunda tesettürünüzü tamamlayarak şıklığınızı yakalayabilirsiniz. Yapmanız gereken ise yılın ya da mevsimin moda renklerini ve çizgilerini belirlemek, sizlere uygun olan kıyafeti seçmek olacaktır.

Kaynak : https://www.modamerve.com/