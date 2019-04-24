Dalyan Açık Su Yüzme Yarışı 27-28 Nisan'da

İztuzu Plajı'na tekneler ile Dalyan kanalından ulaşacak sporcular, 2 bin 140 metrelik parkurda gerçekleştirilecek yarışta, birinci olmak için kulaç atacak. Etkinlik kapsamında yüzme yarışının yanı sıra konser, makarna partisi, zumba ve sirtaki dans gösterisi düzenlenecek. Yüzme yarışı için sporcu ve aileleriyle beraber 2 bin 500 kişinin Dalyan'a gelmesi bekleniyor.

Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Mehmet Çobanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yarışın, bu yıl sporcuların istekleri doğrultusunda iki parkurda yapılacağını belirtti.

Bölgeye gelen konukların şenlik havasında hafta sonu geçirmelerini sağlamak adına, iki gün boyunca Dalyan Kanalı kenarında kermes düzenleneceğini aktaran Çobanoğlu; “Bu tür etkinlikleri düzenleme amacımız bölge ikliminin sunduğu avantajlar sayesinde doğa harikası Dalyan’ı hak ettiği seviyeye yükselterek, turizmini on iki aya çıkarmak. İki günlük aktivite, bölgemize gelen sporcularımız ve yakınlarının bölgemizden güzel anılarla ayrılmasını sağlamak adına çeşitli etkinliklerle renklendirilecek.” ifadelerini kullandı.

Çobanoğlu; “Derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar, öncülük yaparak Dalyan tanıtımı adına gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde bize destek ve katkı sağlayarak yanımızda bulunan, bir önceki dönem Ortaca Belediye Başkanımız Hasan Karaçelik’e sonsuz sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Dalyan tanıtımı adına çalışan aktif bir dernek olduklarına dikkat çeken Çobanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ortaca Belediye Başkanımız Alim Uzundemir’e görevinde başarılar diliyorum. Bölgemizin tanınması ve gelişmesi adına yapılacak her türlü çalışmada, Dalyan’a hizmet veren aktif bir sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Vira Haber