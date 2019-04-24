ABD Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı

Rusya'nın hamlelerine karşı bölgede etkin olacağının sinyalini veren ABD, uçak gemilerini Akdeniz'e gönderdi.

Suriye ve Doğu Akdeniz'de Rusya ile ABD arasındaki güç ve imtiyaz yarışı her geçen gün tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

Amerikan televizyon kanalı CNN, 6. Filo'ya bağlı Abraham Lincoln uçak gemisine, John C. Stennis uçak gemisi saldırı grubunun eşlik ettiğini duyurdu.

Bu iki uçak gemisinin tatbikat yaptığı belirtiliyor. Bu tatbikat Rusya'ya karşı bir güç gösterisi anlamına geliyor.

Amerikalı CNN, bölgeye gönderdiği muhabirleri tatbikattan görüntüleri de paylaştı.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı James Foggo, "Potansiyel bir rakip tarafından caydırılmayacağız. Amerikalıların ve aynı zamanda müttefiklerimizin çıkarlarını destekleyeceğiz" dedi.

ABD'nin bu hamlesi gerilimin tırmanması durumunda savaşmaktan çekinmeyeceğinin mesajını verdiği anlamına geliyor.

İki uçak gemisinin aynı anda bölgede bulunmasının İran’a yönelik bir mesaj taşıdığı belirtildi. İki uçak gemisinin Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda ortak tatbikat yaptığı ve gerek duyulduğu takdirde, Basra Körfezi’ne doğru harekete geçeceği bildirildi. Uçak gemilerinin, bölgedeki ABD müttefikleri ile de ortak eğitim çalışmaları yapacağı açıklandı. ABD donanması en son Dwight D. Eisenhower ve Harry S. Truman uçak gemileri 2016’nın yaz aylarında bölgeye aynı anda yerleştirilmişti.

Vira Haber