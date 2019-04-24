Socar Terminali'nde acil müdahale eğitimi ve tatbikatı

Eğitimin akışında UZMAR'ın Çakmaklı Köyü'ndeki Acil Müdahale Merkezi'nde bulunan ekipmanlar üzerinde pratik eğitimler gerçekleştirildi.



3 gün süren eğitim semineri ardından 18/04/2019 perşembe günü 6 ayda 1 yapılması zorunlu deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı UZMAR'ın koordinatörlüğünde icra edildi. Tatbikatta UZMAR Tersanesi'nin yüksek teknoloji ve ileri mühendislik üretimi olan "Oil Recovery Ship" sertifikasına sahip "ALTUĞ 2" isimli römorkörü kullanıldı. Senaryo döküntü, şişme tip bariyerle "U" ve "J" konfigürasyonlarıyla kontrol altına alındı ve "ALTUĞ 2" römorkörü üzerinde bulunan sıyırıcılarla(skimmer) toplandı. UZMAR&SOCAR Terminal arasındaki güçlü iş birliği, etkin iletişim ve koordinasyon bir kez daha gözlemlendi.

Vira Haber