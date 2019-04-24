Kadın yelkenciler 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kadın yelkenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla hayata geçirilen "Türk Kadınının 100.Yıl Seyri" adlı proje kapsamında yelkenli tekneyle Samsun'a doğru yola çıktı. Yelkenciler 19 Mayıs'a kadar Samsun'a ulaşarak 100. yıl kutlamalarına katılmayı planlıyor. Kadın yelkenciler kaptan ve bilgisayar programcısı Neşe Hasipek, istatistik uzmanı Ceyda Güleçyüz ve şehir planlamacısı Şule Kükrer için Bodrum Marina'da uğurlama töreni düzenlendi. Teknenin kaptanı Hasipek, barış için yelken açtıklarını ve 70 günde yaklaşık iki bin 300 mil yol katetmeyi planladıklarını söyledi. 19 Mayıs'ta Samsun'da olup etkinliklere katılmak istediklerini anlatan Hasipek, "Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında gerçekleştireceğimiz bu yolculuk onur verici" dedi. Yelkenciler "Tutkumm" isimli 13 metrelik tekne ile Bodrum'dan uğurlanırken, törene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve vatandaşlar katıldı. Tekneye bir süre zodyak botlar ve kürek sporcuları eşlik etti.

DÖNÜŞ 1 TEMMUZ

Kadın yelkenciler Didim, Kuşadası, Çeşme, Bozcaada, Çanakkale, İstanbul, Ereğli, Amasra, İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa'nın da aralarında bulunduğu 35 noktada mola verecek. Aynı rotada dönüşe geçecek ekip, "Türk-Yunan Kadınları Barış Seyri" projesi çalışmaları için Midilli, Sakız, Sisam, Kalimnos adalarına uğrayıp 1 Temmuz'da Bodrum'da olacak.

Doğaya, denize, yelkene, barışa tutkun kadınların büyük desteğini kazanan “Tutkumm” ekibi, konaklayacağı 35 limanda kadın yelkenciler tarafından karşılanacak. Limanlarda Barış Seyri sunumlarını yapacak.

Vira Haber