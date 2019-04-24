Meme büyütme ameliyatında silikon hangi bölgelerden yerleştirilir?

Silikonla meme büyütme ise bu sektörün neredeyse lokomotif operasyonu. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz estetik cerrah Op. Dr. Defne Erkara, meme büyütme ameliyatında silikonun yerleştirme bölgeleri hakkında bilgi verdi.

Bilindiği üzere silikon protezle meme büyütme yapabilmek için deriye bir kesi yapmak gerekir. Silikon bu kesi bölgesinden yerleştirilir ve sonra bu kesi yeri yeniden estetik olarak dikilir. Türk Plastik Cerrahi Derneği web sitesinde de belirtildiği gibi silikon ile meme büyütmede 3 ayrı giriş bölgesi vardır:

1. Meme altı kıvrımı

2. Meme başı

3. Koltuk altı

Silikon takarken memenin genel yapısı, meme dokusunda sarkma, kişinin tercihi ve cerrahın tercihine bağlı olarak giriş bölgesi tercih edilir. Protez transferinin yapıldığı deride hangi bölge olursa olsun hepsinde önce pembe sonradan beyaza dönüşen bir çizgi kalır. Ameliyat sonrası iz tedavisinin düzenli yapılması ve o bölgenin gerginliğe maruz bırakılmaması bu izin daha az kalmasını sağlar.

Çoğu cerrah daha çok meme altı çizgiyi tercih eder. Şimdi bunun nedenleri hakkında bilgi verelim:

Meme altında doğal bir kıvrım vardır. Protez giriş yeri izini bu kıvrım içinde saklamak mümkün olur. Kollar iyice yukarı kaldırılmadıkça bu iz çıplak iken çok belli olmaz. Üstelik sütyen içinde kaldığı için yazın plajda bile görünmez. Koltuk altı kesisinde bu izi saklamak mümkün olmaz. Meme altı bölgesi, koltuk altı ve meme ucuna göre bakteri yoğunluğu daha az olan bir bölgedir. Böylelikle enfeksiyon ihtimali daha azdır. Özellikle koltuk altı kesilerinde enfeksiyon riski daha yüksektir.

Çoğu kişinin sağ ve sol memesi birbirinin tam aynı yapıda, aynı büyüklükte ve aynı sarkma oranında olmaz. Meme altından protez koyulma yerinin uygun bir şekilde planlanması ile bu sıkıntının üstesinden gelinmesi de daha kolay olur. Çünkü cerrahın elinin manevra alanı daha geniş, meme altı oluğuna müdahale şansı daha yüksektir.

Meme altı çizgisinden meme protezi cebi oluşturulurken meme bezinin hasar görmesi minimumdur. Çünkü bu giriş yerinden protez kolayca meme, kas fasyası ya da kas altına koyulabilir. Oysa meme başından yapılan girişlerde bu risk daha fazladır. Bu yüzden meme başı girişi ile yapılan meme büyütmede emzirme garantisi vermek mümkün değildir. Meme bezi ve süt kanalları çok hasar görürse emzirememe riski ortaya çıkar.

Meme altından yapılan girişlerde protez cebi daha kolay oluşturulur. Protezin dış tarafta kalma olasılığı daha azdır. Silikonu memenin istenen her bölgesine doğru kaydırmak ve yerleştirmek mümkün olur. Oysa koltuk altı giriş yapıldığında protez cebinin iç tarafa doğru genişletilmesi daha zordur. Protez de dışta kalma ya da yer değiştirme olma olasılığı daha fazladır.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayarak Defne Erkara meme büyütme sayfasına ulaşabilirsiniz:

https://www.defneerkara.com/gogus-buyutme.html