İzmir deniz ulaşımına 'Baykuş seferleri' geliyor

İzmir’de daha önce otobüs hatlarında uygulanan ‘baykuş’ seferlerinin deniz ulaşımına da konulması için harekete geçildi. Bu kapsamda Karşıyaka ve Alsancak iskeleleri arasında dört kez ‘baykuş’ seferi yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından “İzmir'e baykuş geliyor. Pek yakında” diye yazdı.

Alınan bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından onaylanan karar ile Karşıyaka ve Alsancak iskeleleri arasında gece ek seferleri konulacak.

BUGÜN BAŞLIYOR! İŞTE EK ULAŞIM SAATLERİ

Seferler (24 Nisan) akşamdan itibaren Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri yapılacak. 23.59-03.45 saatleri arasında, ödenen ücretlerde aktarma uygulaması yapılmaksızın karşılıklı olarak dört kez "baykuş" seferi yapılmasına karar verildi.

Vira Haber