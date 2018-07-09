Damen Tersanesi'nden tam elektrikli feribot

Damen Tersanesi, Arriva Danmark’a beş tam elektrikli feribot inşa ediyor.

Arriva Danmark’ın bağlı kuruluşu MOVIA firması için inşa edilecek feribotlar tam elektrikli olarak çalışacak. Damen Tersanesi’nin mühendislik ekibi, operasyonlar için mümkün olan en iyi çözümleri getireceklerini ifade etti. Tersane özellikle feribotun faaliyet göstereceği çevresel şartları göz önüne alıyor. Damen feribotları, biyodizel, hibrit ve tam elektrik tahrik sistemleri ile donatacak.

Tam elektrikli feribotlar, sıfır emisyonla çalışarak yakıt tüketimini minimuma indirerek maliyet avantajı yakalayacak. Tersane, güzergahındaki iskelere hızlı şarj noktaları kurdurtacak ve feribotlar yedi dakikada şarj edilebilecek.

Gemilerde tahrik sistemi kadar konfor da önemli bir özellik. Dizel motorlar olmadan motor daha sessiz ve titreşimsiz çalışacak. 80 yolcu kapasiteli feribotlar, günde on altı saat çalışabilecek. Damen, tamamen elektrikli çözümlerde kanıtlanmış bir geçmişe sahip.

Damen Satış Müdürü Martin Verstraaten, ‘İhale sürecinde tüm taraflar arasındaki işbirliği mükemmeldi. Arriva'nın operasyonel bilgisini gemi inşa deneyimlerimizle birleştirerek, bu projenin tüm gereksinimlerini karşılayan bir tasarım ürettik’ dedi.