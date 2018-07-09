Gerze’ye dev gemi maketi

Gerze Belediyesi tarafından ilçe sahil kıyısında yapılan gemi maketi inşası devam ediyor. Gemi görsel olarak dikkat çekmenin yanı sıra, Gerze Belediyesi Konservatuar binasında bulunan Gerze Belediyesi ahşap gemi modeli atölyesinde öğrenci ve gönüllülerinin yaptıkları ahşap maketlere de ev sahipliği yapacak. Kursiyerler kendi yaptıkları ahşap ürünleri gemi içinde sergileyebilecek. Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu Görsel sanatlar öğretmeni Şafak Okvuran, tarafından ortaya atılan gemi inşası fikri konservatuar öğrencileri, Model Gemi ustası Arif Büyükbaş'ın ve Gerze Belediyesi destekleri ile fiiliyata dönüştü. Bakıldığında gerçek bir gemi görünümüne sahip olacak olan gemi maketi, ışıklandırılması ile birlikte özellikle akşamları daha çok dikkat çekerek vatandaşların uğrak yeri haline gelecek. Geminin iç kısmı bir showroom gibi dizayn edilerek ahşap atölyesinde el emeği göz nuruyla yapılan ahşap gemi maketleri ziyaretçilere sergilenecek.

Sahil şeridine yapılan gemi maketinin tamamlanmasıyla Gerzelilerin ve yaz aylarında ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek ilçenin tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor. Geminin inşası 2 ay içerisinde tamamlanarak vatandaşların ziyaretine açılacak.



















Vira Haber