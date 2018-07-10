Çin'den ABD donanmasına kınama

Çin'de iktidardaki Komünist Parti'nin yayın organı Global Times, ABD'nin, Japonya merkezli güdümlü füze destroyerleri USS Mustin ve USS Benfold'u Tayvan Boğazı'ndan geçirerek iki ülke arasındaki "ticaret savaşı" nedeniyle yaşanan gerilimi artırdığını yazdı.

"ABD'nin Tayvan Boğazı'nda Psikolojik Oyunu" başlıklı yazıda, Washington yönetiminin, Tayvan Boğazı'na yolladığı gemilerle siyasi mesajlar gönderdiği yorumu yapıldı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesiyle, bazı hükümet üyeleri Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuştu.

Pekin yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.