Danimarka Tasarladı, Ukrayna Üretecek

Ukrayna ve Danimarka arasında Ukrayna’nın denizcilik faaliyetlerine yönelik iş birliğine ilişkin Mutabakat Muhtırası (MoU) imzalandı. İlk gemi MPV80’in 2024 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı ve Danimarka Savunma Bakanlığı arasında Ukrayna’nın denizcilik potansiyelinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik iş birliğine ilişkin Mutabakat Muhtırası (MoU) imzalandı. Muhtıra, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen’in Ukrayna’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında gerçekleşti. İmzalanan muhtıra çerçevesinde çok amaçlı gemilerin inşası için bir proje planlanmakta. Üretim tamamen Ukrayna’da gerçekleştirilecek ve siparişlerin %50’den fazlası Ukraynalı şirketler tarafından karşılanacak.

Mutabakat Muhtırası hakkında konuşan Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, “Geleceğin Ukrayna-Danimarka gemileri, Danimarkalı ortaklarımızın tasarımındaki en iyi uygulamalarının yanı sıra modern ekipmanlar kullanılarak Ukrayna’daki fabrikada inşa edilecek. Özellikle yüksek teknoloji projelerinde Danimarka Krallığı ile iş birliğimizi geliştirmeyi umuyorum.” dedi.

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuri Vaskov ve Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen

Navy Recognition tarafından da aktarıldığı üzere, proje Danimarka Hükümeti ve Danimarka İhracat Kredi Kurumu’nun (EKF) desteğiyle uygulanacak. Gemiler, müşterinin gereksinimlerine göre Danimarkalı şirketler tarafından tasarlanacak. Bu bağlamda ilk MPV80’in 2024 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Üretilecek olan gemi, arama kurtarma operasyonları da dahil olmak üzere çeşitli görevleri yerine getirebilecek. Gemi, Danimarkalı üreticilerin yüksek teknolojili özel ekipmanları ile donatılacak.



2024 yılına kadar tamamlanması beklenen MPV80