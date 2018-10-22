Danıştay, yat limanı ÇED iptal kararını onadı

İzmir'in Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi'ndeki halk plajında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nce yapılması planlanan yat limanı için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu' kararı, İzmir 1'inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kararı, Danıştay 14'üncü Dairesi de onadı.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3'üncü Bölge Müdürlüğü, Seferihisar'ın Ürkmez Mahallesi'nde bulunan halk plajında, 764 tekne bağlama kapasiteli yat limanı yapılması için proje hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca da proje için 'ÇED olumlu kararı' verildi. Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in yanı sıra 60 kişi, ÇED olumlu kararının iptali için İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, projenin, Lebedos Antik Kenti arkeolojik sit alanına komşu olduğuna dikkat çekti. Proje sahasında dağılım gösteren bentik omurgasız türlerin tespiti için yapılan örnekleme ve değerlendirmenin yetersiz olduğu kanaatine yer veren mahkeme heyeti, koruma altında olan deniz çiçekli bitkisi türü olan deniz eriştesinden (Posidonia oceanica) oluşan çayırların, proje sahasındaki dağılım sınırlarının hatalı verildiğine hükmederek 'ÇED olumlu' kararını iptal etti.

İKİ BAKANLIKTAN İTİRAZ

Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mahkemenin kararına itiraz etti. Her iki bakanlık, İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nin kararını, temyize götürdü. Dosyayı inceleyen Danıştay 14'üncü Dairesi, İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nin kararını onadı. Böylece karar kesinleşmiş oldu.

'PLAJI HALKA HEDİYE ETTİK'

Konuyu yargıya taşıyan vatandaşların avukatı Şehrazat Mercan, davayı kesin olarak kazandıklarını söyledi. Kararın kesinleştiğini ve itiraz yolunun kapalı olduğunu vurgulayan Mercan, plajı halka hediye ettiklerini dile getirdi. Uzun ve zorlu bir yargılama sürecinin ardından, zafer elde ettiklerini ve bu süre zarfında halkın da kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirten Mercan, "Yetkililer artık bu projeden vazgeçmeli. Orası halkın plajı ve vatandaşlar bu alanı gönül rahatlığı ile kullanmak istiyor. Bizim de temennimiz, yargının verdiği karara saygı duyulması. O plajda böyle bir yat limanı için proje hazırlanması zaten hataydı. Halkla birlikte doğamızı, çevremizi korumayı sürdüreceğiz" dedi.

Vira Haber