DARGEB Derneği’nden Köy Okulları İçin 5. Ufkun Kitap Gemisi Projesi

Türkiye genelinde yürütülen kampanya, 2020 yılında ilk kez hayata geçirilmiş ve her yıl büyük bir başarıya imza atmıştır. 11 Aralık 2024 tarihinde yeniden başlatılan projenin bu yılki ayağıyla da birçok ildeki köy okullarına eğitim materyalleri ulaştırılması hedefleniyor.

Projede, destekçilerden gelen bağışlar doğrultusunda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere kitaplar, kırtasiye ürünleri ve diğer eğitim materyalleri teslim ediliyor. Kutuların içine motivasyon mektupları da eklenerek, öğrencilerin yalnız olmadıkları vurgulanıyor.

DARGEB Derneği Sosyal Farkındalık Departmanı’nın koordinasyonunda yürütülen bu kampanya, Türkiye’nin dört bir yanındaki köy okullarına ulaşarak öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Proje kapsamında gönderilen materyaller, öğrencilerin motivasyonunu artırırken ihtiyaçlarının karşılanmasına da önemli bir destek sunuyor.

Bu anlamlı projeye siz de bağışta bulunarak katkıda bulunabilir ve köy okullarındaki çocukların ufkunu genişletmek için bir adım atabilirsiniz.

Vira Haber