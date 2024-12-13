IFSMA Yönetim Kurulu Toplantısında Türk Denizciliği Temsiliyeti

Norveç’in Oslo kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Gemi Kaptanları Federasyonu (IFSMA) Yönetim Kurulu toplantısına, IFSMA Başkan Yardımcısı ve Derneğimiz Denetleme Kurulu Başkanı Kapt. Birol Bayraktar ile Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Kapt. Özgür Doğan Güneş katılım gösterdi.

Toplantının gündeminde, geçtiğimiz ay İspanya’nın Castellon, Barselona ve Valencia liman yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçları ve “OK To Board” vizesi konusu ele alındı. Ayrıca, IMO Genel Sekreteri ile yapılan görüşme notları paylaşılarak, bu konuda destek sağlanması yönünde karar alındı.

Uluslararası Denizcilik Sorunları ve İş Birliği

Toplantıda, gemi kaptanlarının ve deniz insanlarının uluslararası sularda karşılaştıkları hak, yetki ve hukuki meseleler detaylı olarak tartışıldı. Aynı zamanda, denizcilik camiasının ilerlemesi adına ülkeler arası iş birliği konularında mutabakata varıldı.

Türk Denizciliğinin Küresel Temsiliyeti

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) danışman statüsünde olan IFSMA ile Türk denizciliğini uluslararası sularda temsil etme misyonumuz başarıyla devam etmektedir. Bu çerçevede, IFSMA ile birlikte camiamızın ilerlemesine yönelik katkılarımızı artırmayı hedeflemekteyiz.

Toplantının sonuçları, Türk denizcilik sektörünün uluslararası arenadaki hak ve yetkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir.