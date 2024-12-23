DARGEB’den Gençlere Mavi Vatan Mesajı: Bandırma Anadolu Seyri Projesi

Bandırma Anadolu Seyri projesi kapsamında, denizcilik kültürünü ve Mavi Vatan bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye’nin farklı bölgelerindeki okullara ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Mavi Vatan Perspektifi ve Denizcilik Bölümlerine Yolculuk

Proje çerçevesinde, 19 Aralık 2024 tarihinde Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi ve 20 Aralık 2024 tarihinde Kemal Pireci Anadolu Lisesi’nde, “Mavi Vatan Perspektifinde Türk Denizciliği ve Denizcilik Fakülteleri Tanıtımı” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın izinleriyle yürütülen bu etkinliklerde, gençlere denizciliğin önemi ve sunduğu fırsatlar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Sunumları, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi öğrencisi Ahmet Arda Cömert gerçekleştirdi. Cömert, konuşmasında Mavi Vatan’ın Türkiye’nin stratejik önemi, denizcilik sektörünün ülke ekonomisine katkıları ve denizcilik bölümlerinin sunduğu kariyer fırsatlarına detaylı bir şekilde değindi.

Bandırma Anadolu Seyri’nin 14. durağı olan Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi ve 15. durağı Kemal Pireci Anadolu Lisesi’nde, öğretmenler ve öğrenciler etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Etkinlik boyunca öğrencilere, Türk denizcilik sektörünün kapılarını aralayacak bilgiler aktarıldı ve sektörün geleceği için genç nesillerin önemine dikkat çekildi.

DARGEB, etkinliklerin düzenlenmesinde destek veren öğretmenlere ve samimi ev sahiplikleri için Bandırma’daki okullara teşekkür etti. Ayrıca, etkinliklere katılım sağlayarak denizcilik konusuna ilgi gösteren öğrencilere minnet duyulduğu ifade edildi.

Rota Belli: Mavi Ufuklara Doğru

DARGEB, Bandırma Anadolu Seyri projesi kapsamında, Türkiye genelindeki okullarda Mavi Vatan’ı ve denizcilik sevgisini genç nesillere aşılamaya devam edeceğini vurguladı. Hedef, Türk denizciliğinin geleceğini inşa edecek genç bireyler yetiştirmek ve bu alanda farkındalık yaratmak!