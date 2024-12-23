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Sürüklenen 6 Metrelik Tekneyi Kıyı Emniyet Ekipleri Kurtardı

Sürüklenen 6 Metrelik Tekneyi Kıyı Emniyet Ekipleri Kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında içinde 2 kişi bulunan 6 metrelik tekne motor arızası sonrası sürüklenmesi üzerine yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Fethiye Büyük Samanlık Koyu önlerinde sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Çağrı sonrası bölgeyle hareket eden TAHLİSİYE-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sürüklenen tekneyi yedekleyerek Fethiye Aksazlar İskelesi'ne emniyetle yanaştırdı.

Vira Haber


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