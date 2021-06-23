Darıca ve Tekirdağ’da Müsilaj Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentteki mavi bayraklı plajlarda vatandaşların denize girmemeleri yönünde uyarı tabelaları koydu. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sahiller, müsilajla kaplanırken, Cevher Dudayev Sahili’nde denize girmek yasaklandı.

DARICA’DA YASAK

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca sahiline ‘Denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelalar koydu. Zabıta ekipleri ayrıca araçlardan 'Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır' diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahildekileri denize girilmemesi konusunda uyardı.

Darıca Bayramoğlu sahilinde ise sudan numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre karar verileceği belirtildi.

TEKİRDAĞ'DA DA MAVİ BAYRAKLI PLAJLARA 'MÜSİLAJ NEDENİYLE DENİZE GİRMEYİN' TABELALARI KOYULDU

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de kentteki mavi bayraklı plajlarda vatandaşların denize girmemeleri yönünde uyarı tabelaları koydu.

Şarköy ilçesinde bulunan mavi bayraklı 6 plaja belediye tarafından "Tüm halkımıza önemle duyurulur' başlığını taşıyan levhalar asılarak denize girmemeleri yönünde uyarı levhaları asıldı. Levhalarda, "Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunu nedeniyle mavi bayraklı plajlarımız; bakanlıklar tarafından bilimsel olarak müsilajın denize girenlerin sağlığı üzerine etkileri belirlenerek açıklanan kadar faaliyet göstermeyecek ve bu plajlarda can kurtaran dahil hizmet verilmeyecektir. Denize girilmesi halinde tüm sorumluluk denize giren vatandaşlarımızın kendilerine aittir" yazısı yer aldı.

Vira Haber