Libya Açıklarında Bir Haftada Toplam Bin 594 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, sadece son 1 hafta boyunca Avrupa'ya gitmeye çalışan bin 594 kaçak göçmen kurtarıldığı bildirildi. IOM'un yaptığı açıklamada, “13-19 Haziran arasında bin 594 göçmen denizde kurtarıldı ve Libya'ya geri götürüldü” ifadesini kullandı.

IOM'a göre, Libya açıklarında bu sene boyunca kadın ve çocuk dahil olmak üzere 14 bin 388 yasa dışı göçmen kurtarılırken, 194 göçmen hayatını kaybetti. IOM, 492 göçmenin ise kayıp olduğunu kaydetti. Kurtarılan göçmenler, Libya'daki yasadışı göçmen kabul merkezlerine transfer edilirken bu merkezleri kapatmak için uluslararası çağrılar atılıyor.

Libya, 2011'de meydana gelen ve Muammer Kaddafi'nin dönemi sona erdiren Libya iç savaşının ardından, Avrupa'ya gitmek isteyen yasadışı göçmenler için bir çıkış noktası haline geldi.

Vira Haber