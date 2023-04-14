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Datça Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Datça Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 31 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 16, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Vira Haber

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