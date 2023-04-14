Malavi'deki Bot Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Mchinji bölgesi yetkilisi Fred Movete, yaptığı açıklamada, ülkenin orta bölgesinde bir teknenin battığını söyledi.

Kapasitesinden fazla yolcu alınması nedeniyle batan teknedeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Movete, 12 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Movete, "Kaza gece saatlerinde yaşandı. Bir grup insan cenaze merasimi için gidiyorlardı ve tekneleri battı." dedi.

Teknedeki 5 kişinin kurtarıldığını belirten Movete, kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Vira Haber