Malavi'deki Bot Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Malavi'de meydana gelen bot kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de kaybolduğu bildirildi.
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Mchinji bölgesi yetkilisi Fred Movete, yaptığı açıklamada, ülkenin orta bölgesinde bir teknenin battığını söyledi.
Kapasitesinden fazla yolcu alınması nedeniyle batan teknedeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Movete, 12 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.
Movete, "Kaza gece saatlerinde yaşandı. Bir grup insan cenaze merasimi için gidiyorlardı ve tekneleri battı." dedi.
Teknedeki 5 kişinin kurtarıldığını belirten Movete, kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Vira Haber
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Etiketler : Malavi, tekne kazası
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