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Datça’da 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Datça’da 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Vira Haber

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