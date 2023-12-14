Gökalp İçer Yönetimindeki ICRYPEX, Globaldeki Büyüme Hedeflerine Hızla İlerliyor

Şirket, Brezilya ve Güney Afrika'da faaliyet göstermeye başlayarak dünya genelinde dijital varlık ve yeni nesil kripto çözümleri sunma vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor.

ICRYPEX'in yenilikçi ve güvenilir yaklaşımı, Türkiye'nin sınırlarını aşarak Latin Amerika'nın kalbinde, Brezilya'da ve Afrika kıtasının güneyinde, Güney Afrika'da iş yapma kararıyla bir kez daha ön plana çıkıyor. Bu stratejik genişleme adımı, Türk kripto para borsasının küresel pazarda etkin bir oyuncu olma ve kripto ekosistemine katkı sağlama hedefini destekliyor.

ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ICRYPEX'in faaliyetlerine Güney Afrika ve Brezilya gibi stratejik bölgelerde başlaması, küresel liderlik hedefimizi güçlendirmek ve Latin Amerika'da etkin bir varlık oluşturmak adına kritik bir adımdır. Yerel para birimleri ile yatırma, çekme ve alım satım işlemlerini gerçekleştirebilmek adına kurduğumuz iş birlikleri, bize önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca dünya genelinde kabul görmüş güvenlik standartlarına uygun olarak kullanıcılarımızı hızlı ve güvenli bir şekilde platformumuza üye yapabiliyoruz. Latin Amerika ve Güney Afrika bölgelerindeki yüksek adaptasyon, ICRYPEX'in uzun süredir devam eden finansal kurum sorumluluğu anlayışıyla birleştiğinde, 2024 sonuna kadar dünya çapında tanınan bir aktör olmamız kaçınılmazdır." dedi.

ICRYPEX, Brezilya ve Güney Afrika'daki varlığını genişleterek küresel piyasalardaki etkinliğini artırırken, kullanıcılara daha fazla dijital varlık ve kripto çözümü sunma hedefini sürdürüyor.