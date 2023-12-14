Teknesi Bulundu, Kendisinden Haber Alınamıyor
Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında teknesi bulunan ve kendisinden haber alınamayan Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya için denizde arama çalışması başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Denizlili iş adamlarından Yasin Cinkaya FBR isimli teknesi ile balık tutmak için Didim'den denize açıldı. Bir süre sonra Cinkaya’nın teknesi sahil güvenlik ekipleri tarafından açıkta bulunarak sahile çekildi. Yasin Cinkaya'ya ulaşılamazken, telefonunun teknede olduğu tespit edildi. Cinkaya’nın ailesine durum bildirilirken, Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından Didim açıklarında arama çalışması başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Vira Haber
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Etiketler : Aydın, Tekne, Kayıp İş Adamı, Didim, Yasim Cinkaya, Sahil Güvenlik
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