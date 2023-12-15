İMEAK Deniz Ticaret Odası Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcıları Ünal Kılıçarslan, Şevket Atlı, Sahil Güvenlik ve Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, İldeki Kamu Kurumlarını Müdürleri, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca katıldı.

Oda Meclis Salonu’nda, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantının açılışında, Zonguldak Karadeniz Ereğli’de, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 19 Kasım’da batan Türk bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatı için saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantıda, Oda’nın 2024 Yılı Genel Bütçesi, Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, ekonomik sıkıntılar, doğal felaketler ve jeopolitik gerginliklerin damgasını vurduğu bir yılın geride bırakıldığını belirtti.

Yılı tamamlarken çok üzücü bir afet haberini maalesef geçen ay aldıklarını belirten Tamer Kıran, 19 Kasım’da, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Türk bandıralı kuru yük gemisinin battığını hatırlattı. Kayıp 12 mürettebat için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 5 denizcinin naaşının bulunduğunu, henüz bulunamayan 7 mürettebatın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Tamer Kıran, “Pazartesi günü Karadeniz Ereğli’ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu esnada edindiğimiz bilgilere göre, kayıp denizcilerimize ulaşabilmek için mümkün olan tüm çaba gösteriliyor. Dilerim ki bir an evvel bu çalışmalar bir neticeye varır. Bu vesileyle elim kazada yaşamlarını yitiren denizcilerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, yakınları ve geminin sahibi şirkete bir kez daha sabır ve baş sağlığı diliyorum. Allah, hepimizi her türlü afetten korusun.” dedi.

Küresel Ekonomide Yavaşlama Eğilimi Durdu

Son gelen verilerin küresel ekonomide yavaşlama eğiliminin durduğuna, buna karşı enflasyondaki düşüşün daha net bir şekilde görüldüğüne işaret ettiğini belirten Tamer Kıran, ABD, Euro Bölgesi, Hindistan gibi büyük ekonomiler büyüme verilerinde pozitif sinyaller verirken, Çin’de yavaşlama eğilimi artmış göründüğünü kaydetti. Özellikle Euro bölgesinin pozitif sinyal vermesini önümüzdeki süreçte ülkemiz açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlanabileceğini belirten Tamer Kıran, “Bu gelişmeler, hemen olmasa da gelecek yılın ortalarından itibaren küresel ekonominin daha pozitif bir sürece girme ihtimalini arttırmış olması dolayısıyla ihracatımız ve büyümemiz açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirebiliriz.” diye konuştu.

Türk Ekonomisinde Olumlu Gelişmeler İzleniyor

Türk ekonomisinde özellikle finansal piyasalarda olumlu gelişmelerin izlendiğini belirten Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Merkez Bankası’nın rezervleri hızlı bir artışla 140 milyar doları aşarken gerek hisse senedi piyasasına gerek bono tahvil piyasalarına yabancı yatırımcı girişleri de başlamış durumda. Önemli bir risk göstergesi olan CDS oranları 800’lü rakamlardan bugün itibarıyla 295'lere inmiş durumda. Merkez Bankası’nın sıkı para politikası adımlarıyla yükselen faizler kredi arz ve talebini aşağı çekmeye devam ediyor. Haliyle bu gelişmenin büyüme üzerine negatif etkisi olacağını bekliyoruz. Mevduat faizlerindeki yükselişin devam ediyor olması da önümüzdeki aylarda iç talebi azaltıcı etkide bulunmaya devam edecektir. Bu çerçevede iç talepte daha yavaş bir büyümeye hazırlıklı olmak, buna karşın büyümeyi dengelemek için dış talebi, ihracatı arttıracak önlemleri daha hızlı devreye sokmanın önemi artmış bulunuyor. Türkiye ekonomisinde, üçüncü çeyrekte, beklentilerin üzerinde %5.9’a ulaşan bir büyüme hızı kaydettik. Dördüncü çeyrek büyüme rakamlarının üçüncü çeyreğe göre bir miktar gerilese de yine %5’ler civarında geleceğini ve yılı %5’e yakın bir oranda tamamlayacağımızı tahmin ediyoruz.”

Vali Davut Gül’e, İstanbul’da faaliyet gösteren deniz turizmi araçları ve yolcu motorlarının bağlama-barınma, yolcu indirme-bindirme yerlerinin belirlenmesi, İstanbul’da denizyolu yolcu taşımacılığında kullanılan iskelelerden hem kira bedeli hem de yüksek bedelli ecrimisil tahakkuku yapılması konularındaki sorunları ileten Tamer Kıran, İstanbul’da Deniz Şehitleri Anıtı yapılması için Oda’ya yer tahsis edilmesi konusunda desteklerini talep etti.

Toplantıda, Tamer Kıran ve Başaran Bayrak tarafından İstanbul Valisi Davut Gül’e gemi resminin bulunduğu tablo takdim edildi.

Vira Haber