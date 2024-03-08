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Datça’da 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Datça’da 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında lastik ile yasa dışı yollardan kaçış hazırlığında olan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında lastik ile yasa dışı yollardan kaçış hazırlığında olan 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 8’i çocuk toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Vira Haber 

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