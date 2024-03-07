İMEAK Deniz Ticaret Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Tuzla’da, Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) Deniz Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlık yaptı. Toplantıda, Odanın 2023 Yılı Bilançosu ve Kesin Hesabı onaylandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, bilanço ve kesin hesabın onaylanması dolayısıyla Meclis üyelerine teşekkür etti.

“Deprem Yardım Tutarını 150 Milyon TL’ye Çıkarmaya Karar Verdik”

Geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen Cumhuriyet tarihimizin en ağır depremlerinin üzerinden 1 yıl geçtiğini belirten Tamer Kıran, depremin hemen ardından bölgenin en önemli ihtiyacı olan kalıcı konut yapımına katkı sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce (TOBB) başlatılan “İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası”na, İMEAK Deniz Ticaret Odası merkez ve tüm şubeleri adına 75 milyon TL destekle katılmaya Yönetim Kurulu tarafından karar verildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında Kalıcı Deprem Konutları Bağış Protokolüne son şekli verilerek imzalanmıştır. Bu konuyu bu sabah yaptığımız Yönetim Kurulu toplantısında tekrar değerlendirdik ve Odamız adına yapılacak deprem yardımı tutarını toplam 150 milyon TL’ye çıkarmaya karar verdik. Netice itibarıyla bölgede 100 adet yeni konut yapımını biz üstleneceğiz. Böylece Şubemizin bulunduğu İskenderun’da depremden etkilenen hak sahibi üyelerimiz ve personelimiz başta olmak üzere tüm depremzedelerin yaralarının sarılmasına güçlü bir destek verirken, afetzedelerimizin yeniden sıcak yuvalarına kavuşmalarına önemli bir katkı sağlamış olacağız. Yapılacak konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ederken, bu vesile ile Yüce Rabbimden ülkemizi her türlü afetten korumasını, milletimize bir daha böyle acılar göstermemesini bir kez daha niyaz ediyorum.”

Ekonomik Değerlendirme

Güncel ekonomik konulara da değinen Tamer Kıran, geçtiğimiz ay ekonomimize ilişkin açıklanan en önemli verilerden birisinin büyüme rakamları olduğunu belirterek, yılın son çeyreğinde %4 olarak gerçekleşen büyüme rakamıyla beraber yılın tamamının yüzde 4,5 büyüme ile kapatıldığını kaydetti.

Büyüme rakamlarının 2023 yılı geneli kompozisyonuna bakıldığında; tarımda yıllık bazda %0.2 gerileme olduğunu, sanayide ise %0.8’lik bir büyüme gerçekleştiğinin görüldüğünü belirten Tamer Kıran, tarımdaki gerilemenin, gıda enflasyonu ile mücadelede arzı arttırmaya yönelik daha güçlü büyüme oranlarına ihtiyacımız olduğunu bize bir kez daha hatırlattığını söyledi.

Nominal olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasılamızın 26 trilyon TL’ye çıktığının, dolar bazında değerin 1.1 trilyon dolara gelerek yeni bir rekora ulaştığının görüldüğünü belirten Tamer Kıran, “Enflasyona göre sınırlı artış gösteren döviz kurlarının da etkisi ile kişi başına gelirimizin de 13.000 doları aştığı anlaşılıyor. Ulaştığımız bu yeni rekor rakamlar elbette sevindirici ve ekonomimizin potansiyelini göstermek açısından da önemli bir sinyal veriyor. Önümüzdeki süreçte büyümede yakalanan bu ivmenin sürdürülebilirliği en önemli konulardan birisi olacak. Enflasyonla mücadeleyi artırdığımız süreçte büyümenin kompozisyonunda iç talebi daha hissedilir bir ölçüde yavaşlatmak ve bunun yerine ihracat ile yatırımları koymak sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek ve enflasyonla mücadeleyi kazanmak açısından büyük önem arz ediyor.” diye konuştu.

Şubat ayı enflasyon rakamlarının ise beklendiği gibi yüksek geldiğini kaydeden Tamer Kıran, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) aylık artış %4,53 olurken, yıllık artışın %67,07 seviyesine ulaştığını, 2 aylık enflasyonun yüzde 11,54 olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

”Yılsonu TCMB tahminin yüzde 36 olduğunu düşünecek olursak yılın kalan on ayda yüzde 24 oranında bir enflasyonu yakalamak gibi iddialı bir oran karşımızda duruyor. Sektörel bazda enflasyonun seyrine baktığımızda, onca çabaya rağmen gıda sektörü enflasyonunun yüksek seyretmesi önümüzdeki süreçte de enflasyonla mücadelede önemli bir risk oluşturmaya devam ediyor. Hizmet sektörlerinin yüksek oranlı artışları fiyatlama davranışlarında henüz istenilen bir noktada olmadığımızı da gösteriyor. Önümüzdeki üç ay boyunca yıllık artışın sürmesini, Haziran ayından itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz. Bu düşüşün gücü ve boyutu büyük oranda para ve maliye politikasının sıkılaşma boyutuyla da alakalı olacaktır.”

Küresel ekonomiye bakıldığında, gelecek yıl büyüme tahmininin yüzde 3,2 olarak beklendiğini belirten Tamer Kıran, büyümenin kompozisyonuna bakıldığında yavaş da olsa Euro bölgesinin büyüme oranında bir hızlanma, ABD’nin büyüme oranında ise gerileme beklendiğini, önemli pazarlarımız Orta Doğu ve Orta Asya’nın büyüme oranlarının da hem bu yıl hem gelecek yıl daha güçlü olmasının öngörüldüğünü belirterek, bu durumun ülkemizin ihracat büyümesi açısından pozitif bir tablo yaratacağını söyledi.

Baltık kuru yük endeksinin Şubat ayında yükseliş eğiliminde olmasının, küresel satın alma yöneticileri endeksinin Şubat ayında 50’nin üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmesinin küresel ekonomide bir resesyona değil toparlanmaya doğru gittiğimizin önemli göstergeleri olduğunu belirten Tamer Kıran, “Tüm bu tahminlerin jeopolitik risklerin artmayacağı varsayımına dayandığını fakat bu risklerin normal bir zamana göre oldukça yüksek olduğunu da tekrar vurgulamak gerekiyor. Mevcut tabloya baktığımızda, bölgemizde yaşanan ve artan jeopolitik gerginliklerin tedarik zincirlerinde yarattığı baskının artmaya başladığını fakat bunun henüz tarihsel ortalamaları zorlayacak kritik bir noktada olmadığını görüyoruz.” diye konuştu.

Şubat Ayı Faaliyetleri

Şubat ayı faaliyetleri hakkında bilgi veren Tamer Kıran, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımıyla 29 Şubat’ta düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’na iştirak ettiklerini kaydetti. Sektör Meclisi Başkanlarının sorunları dile getirdiği toplantıda, denizcilik sektörüyle ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Başkanı ve Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit’in söz alarak dile getirdiğini belirten Tamer Kıran, reel sektör firmalarının krediye erişimde yaşadığı zorlukların en çok dile getirilen sorunların başında yer alırken, kendilerinin de “Türk Deniz Ticaret Filosunun Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Kapsamında Ticaret Filosunun Yenilenmesi İçin Destek Sağlanması”, “Denizcilik Sektörü İçin İhtisas Bankası Görevlendirilmesi İhtiyacı”, “Gemi İnşa Sanayisinde Yurtdışından Alınan Gemi Siparişlerinde Teminat Mektubu Sorunu” ve “Döviz Kredisi Kullanımı Sınırlandırılması” konularındaki sorunları ilettiklerini söyledi.

Tamer Kıran, Avrupa Birliği'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı-AYM (European Green Deal) kapsamında Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım başlığı içinde 55'e Uyum (Fit for 55) mevzuat paketinde denizciliğin AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamına alınması düzenlemesinin Mayıs 2023'te kabul edildiğini, Avrupa Birliği İzleme, Raporlama ve Doğrulama (EU MRV) Sisteminin revize edildiğini, bu iki yeni sistemin (ETS ve MRV) 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Kıran, bu kapsamda, AB Emisyon Ticaret Sistemi dahilinde gemilerin/denizcilik şirketlerinin ETS'ye giriş ve yapılması gereken iş/işlemleri konusunda ETS'ye kayıt sürecinde izlenecek sistematiği açıklayan rehberin Odamız tarafından hazırlanarak sektörün bilgilendirilmesi amacıyla üyelere duyurulduğunu kaydetti.

Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın (TÜDEV) olağan Genel Kurulu’nu da Meclis toplantısı öncesinde aynı salonda gerçekleştirdiklerini hatırlatan Tamer Kıran, Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın bundan sonra da Denizcilik Eğitimine her alanda katkı yapmaya devam edeceğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı

Yarın tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kutlanacağını hatırlatan Tamer Kıran, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın, ülke kalkınması için de tartışılmaz bir potansiyel olduğunu vurguladı. Kadının işgücüne katılamadığı bir ülkenin kalkınmasından bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Tamer Kıran, haklarının savunulduğu, talep ve sorunlarının ele alındığı, farkındalığın arttığı bu önemli gün vesilesiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Yine bu ay maneviyatın, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğun şekilde yaşandığı Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tamer Kıran, ilk oruç için 1O Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacağını hatırlatarak, güzelliklerle dolu olan rahmet ve mağfiret ayının kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesi temennisiyle hayırlı Ramazanlar diledi.

10. Dönemin 4. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı’nın, 26 Mart Salı günü, Büyük Kulüp’te gerçekleştirileceğini bildiren Tamer Kıran, akabinde Odamız, Türk Armatörler Birliği ve S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ev sahipliğinde geleneksel iftar yemeğinin yapılacağını belirterek, Meclis üyelerini her iki toplantıya katılmaya davet etti.

Toplantıda, Odamız Yönetim Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel, “İklim Değişikliği Tedbirlerinin Denizcilik Sektörüne Etkileri” başlıklı sunum yaptı, Meclis Üyemiz Kaptan Semih Dinçel de “Navlun Piyasaları” hakkında bilgi verdi.