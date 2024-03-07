TÜDEV 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Genel Kurul’a, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Yönetim Kurulu ile Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, Meclis Üyeleri, TÜDEV Üyeleri ve denizcilik sektörünün temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’da, Divan Kurulu oluşturuldu ve Divan Kurulu Başkanlığına Emin Eminoğlu seçildi.

TÜDEV Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, “Yönetim Kurulu 2023 Yılı Faaliyet Raporu”nu sundu.

Tamer Kıran, Türk Denizciliğini ileri ülkeler seviyesine erişmesi, Türk Denizciliğine hizmet etmek maksadıyla insan gücünün yetiştirilmesi ve meslek sahibi olmaları için Özel Öğretim Kurumları açmak ve işletmek, mevcut veya açılacak Denizcilikle ilgili Öğretim Kurumlarının gerek eğitim ve gerekse tesis açısından gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla 52 kurucu üye tarafından 7 Ocak 1993 tarihinde kurulan Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın, her ne kadar kurs faaliyetleri sona erse de Vakıf Senedinde yazan amaçlar doğrultusunda başta Piri Reis Üniversitesi olmak üzere diğer Denizcilik Fakülteleri ve Mesleki Teknik Anadolu Liselerine yardımlara devam ettiğini söyledi.

Tamer Kıran, Vakfın en büyük eseri Piri Reis Üniversitesi’nin, her geçen yıl eğitim kalitesini yükselttiğini, üniversiteye öğrencilerin ilgisinin yıllar içinde artarak devam ettiğini görmenin memnuniyetini yaşadıklarını kaydetti. Üniversitenin mali yapısı hakkında da bilgi veren Tamer Kıran, “Geldiğimiz nokta itibarıyla Piri Reis Üniversitesi artık gayet sağlıklı bir mali yapıya kavuşmuş olarak yoluna devam etmektedir.” dedi.

Genel Kurul’da, Yönetim ile Denetim Kurullarının 2023 Yılı Faaliyetleri ayrı ayrı ibra edildi, yeni faaliyet dönemine ilişkin tahmini bütçe görüşülüp onaylandı.