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Datça’da 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Datça’da 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

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Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Vira Haber 

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