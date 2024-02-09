Arin Gölü Kısmen Dondu

Adilcevaz ilçe merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan ve Van Gölü seviyesinden 10 metre yükseklikte yer alan Arin Gölü, her mevsim ziyaretçilerin uğrak mekanı arasında yer alıyor. 200 kuş türüne ev sahipliği yapması nedeniyle ‘kuş cenneti’ olarak da bilinen Arin Gölü, soğuk havalardan dolayı kısmen dondu.

Açıklamalarda bulunan Nedim Atalan isimli vatandaş, her sene tamamen donan Arin Gölü’nün bu sene kısmen donduğunu belirtti. Bu sene bazı kuş türlerinin göç etmediğini de ifade eden Atalan, “Bu sene bazı kaz türleri ve kara batak, dik kuyruk göç etmedi” dedi.

Vira Haber