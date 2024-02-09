Setur Marinaları “Kredili Ödeme Sistemi” ile Müşterilerine Kolaylık Sunuyor

Yapı Kredi iş birliği ile hayata geçirdiği ve marinacılık sektöründe bir ilk olan Kredili Ödeme Sistemi’ni marinalarında müşterilerine sunmaya başladı.

Setur Marinaları ve Yapı Kredi iş birliği ile hayata geçirilen Kredili Ödeme Sistemi (KDS) sayesinde marina müşterileri, Setur Marinaları’nda kredi kartı kullanmadan ve kart limitlerine dokunmadan marina ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Marina ödemelerinde ihtiyaç halinde devreye giren özel ödeme limiti olan Kredili Düzenli Ödeme Sistemi, Setur Marinaları müşterilerine avantajlı olarak sözleşme süresi boyunca bağlama bedeli kadar limit tanımlıyor ve talep edilen ödeme planına göre aylık taksitler halinde hesaplarından otomatik ödeme sağlayabiliyor. Ödeme günü ise hesaplarında yeterli bakiye olmadığında taksit tutarı müşterilerin kredi limitlerinden karşılanıyor. Üstelik Setur Marina müşterileri, kredi limitini kullanmadığında bile herhangi bir faiz ödemiyorlar.

Vira Haber