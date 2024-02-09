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Bodrum'da 15 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum'da 15 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

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Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca can salı içerisine bindirilip Türk Karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler arasında yasadışı geçişe organizatörlük ettiği suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlandı.

Vira Haber 

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