Asmarine, Yalova’ya Doğrudan Hizmet Verecek  

Asmarine İç ve Dış Ticaret, Altınova Tersaneler Bölgesi’ndeki tersanelere yönelik Yalova’da kurduğu bin metrekarelik depolama ve satış ofisini 07.02.2024 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açtı.

Denizcilik sektörü ve gemi inşa sanayi temsilci ve yetkililerinin katıldığı törende bir konuşma yapan Asmarine İç ve Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aytekin “Bin metrekarelik depolama ve satış ofisimizi, Yalova’daki tersanelere çok daha hızlı ve verimli şekilde hizmet verebilmek amacıyla kurduk. Asmarine olarak denizcilik sektörü ve gemi inşa sanayine yönelik üstün kalitedeki ürün ve hizmetlerimizle sunmayı sürdüreceğiz. Açılışımıza katılan değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Tören, kurdele kesimiyle ofisin açılmasının ardından düzenlenen yemek ve kokteylle son buldu.

Geniş ürün portföyü

Merkezi İstanbul’da bulunan Asmarine İç ve Dış Ticaret, petrol ve gaz şirketlerine tedarik sağlamak amacıyla kimya, petrokimya, gemi inşaatı, enerji sektörlerine yönelik boru malzemelerinin satış ve dağıtımını gerçekleştiriyor.

Firmanın ürün portföyünde; paslanmaz çelik, karbon çeliği, bakır nikel, alüminyum, alaşımlar, özel malzeme boruları, flanşlar, bağlantı parçaları ve vanalar yer alıyor.

Vira Haber