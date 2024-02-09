BO’yu teslim etmek için SANMAR Operasyon Ekibi yola çıktı.

Sanmar'ın operasyon ekibi, Türkiye'den Alman operatör H. Schramm Towage'a teslim edilmek üzere güçlü liman römorkörünü ilk seferine çıkardı.

BO adını H. Schramm Towage'ın sahibi Hans Helmut Schramm'ın üç yaşındaki oğlundan alan römorkör, Robert Allan'ın Sanmar isterlerine göre tasarlanan TRAktor-Z 2500SX tasarımına sahiptir.

İki adet yüksek hızlı, elektronik kontrollü CAT 3516C ana makineye sahip olan BO, Robert Allan'ın Sanmar isterlerine göre tasarlanan TRAktor-Z 2500SX sınıfı traktör tip römorkör olup 75 tonluk çeki gücüne sahip ve 12.5 knot seyir hızına ulaşabiliyor.

25,3 m boyunda ve 12 m'lik genişliğe sahip olan BO, eskort ve terminal destek görevleri için tasarlanmıştır ve Fi-Fi 1 yangınla mücadele kapasitesine sahiptir.

Sanmar'ın Türk denizcilik sektörünün kalbinde yer alan çevre dostu Altınova Tersanesi'nde inşa edilen ve Deliçay XlV adıyla anılan BO, Sanmar'ın H. Schramm Towage’'a teslim ettiği altıncı römorkör oldu.

Sanmar Tersaneleri Kurumsal Strateji Direktörü İpek Gürün şunları söyledi: “Deliçay serimiz operatörler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor ve operatörün özel ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli gelişiyor. Tüm müşterilerimiz ile olduğu gibi bu projenin geliştirilmesi sürecinde H. Schramm Towage ile yakın işbirliği içinde çalıştık.

Gürün ayrıca, "BO'yu Almanya'ya götürenin Sanmar’ın operasyon ekibi olması, Sanmar'ın müşterilerine tasarımdan teslime kadar destek verdiğinin bir göstergesidir." şeklinde ekledi.

Vira Haber