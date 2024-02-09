‘Kruvaziyer Turizminde 2024 Yılında Yeni Rekorlar Bekliyoruz’

TÜİK verilerini değerlendiren Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Turizm alanında kamu-özel sektörü iş ve güç birliği şart. 2024 yılı ülkemiz turizmi açısından yeni rekorların kırıldığı bir yıl olacak” dedi.

Turizm, ülkemiz ekonomisine en katma değer üreten en önemli sektörlerden biri haline geldi. Türkiye'nin turizm geliri, 2023'te bir önceki yıla göre % 16,9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara yükseldi. Bu dönemde ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 57 milyon 77 bin 440 kişi oldu.

ÖZEL SEKTÖRÜN YATIRIM YAPMASI YETMEZ, KAMU’NUN YANIMIZDA OLMASI GEREKİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının 4. çeyreğine ve yılın geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara çıktı. Geçen yılki gelirin 41 milyar 61 milyon 408 bin dolarını kişisel harcamalar, 13 milyar 254 milyon 134 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Turizm gelirleri ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir kalem haline geldi. TÜİK’in açıkladığı 4. çeyrek verilerinin satır aralarını okuduğumuzda turizmden yiyecek çok ekmeğimiz olduğunu görüyoruz. Camelot Maritime olarak, turizme kamu-özel sektör iş ve güç birliği çerçevesinde yatırım yapılması gerektiğini vurguluyoruz. Sadece özel sektörün yatırım yapmasının yeterli olmayacağını, kamunun muhatap tarafının da bu konuda bizimle birlik içinde olması gerektiğinin altını çiziyorum. Turizmi milli bir mesele olarak görmek ve buna göre hareket etmek gerektiğini söylemek isterim” dedi.

"GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER"İN ORANI ARTIYOR

TÜİK verilerini değerlendiren Çavuşoğlu, “Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 57 milyon 77 bin 440 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 13,5'ini 7 milyon 730 bin 473 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 99 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 72 dolar oldu. Geçen yıl spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 70,7, yeme-içme harcaması yüzde 33,2 ve konaklama harcaması yüzde 27 arttı. Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 67,6 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 67,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi” dedi. Çavuşoğlu, ülkemiz turizminde ‘nitelikli turist’ sayısının giderek arttığını ve Türkiye’nin tercih edilen bir lokasyon haline geldiğini belirtti.

KRUVAZİYER TURİZMİ ŞAHLANIYOR, TURİZM GİDERİ YÜZDE 65,3 ARTTI

Kruvaziyer turizminin pandemi sonrası çok önemli bir toparlama süreci içinde olduğunu ifade eden Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu şu bilgileri verdi: “Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 65,3 artarak 7 milyar 68 milyon 901 bin dolara çıktı. Bunun 5 milyar 916 milyon 935 bin dolarını kişisel, 1 milyar 151 milyon 967 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 52,3 artarak 11 milyon 67 bin 359 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 639 dolar olarak gerçekleşti. Kruvaziyer turizmi 2019’da zirveye çıkmıştı. 2021 ve sonrasında 2022 yıllarında çok önemli bir atak yapan kruvaziyer turizmi, 2023 yılında ise rekor kırdı. 2024 yılından büyük bir beklenti içerisindeyiz. Erken rezervasyonlar 2024 yılının oldukça verimli geçeceğini ve yeni rekorların geleceğini göstermektedir.”

Vira Haber