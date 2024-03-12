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Datça’da 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Datça’da 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

 Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arıza yapması sonrası yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisindeki 6’sı çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Vira Haber 

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