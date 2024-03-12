5. TYBA Yacht Charter Show 3-7 Mayıs 2024'te Yelken Açacak

Dördüncü TYBA Yacht Charter Show'un büyük başarısının ardından, bu yılki etkinlik, 3-7 Mayıs 2024 tarihleri arasında çok daha dikkat çekici olma hedefiyle gerçekleşecek.

2022 ve 2023 yıllarındaki organizasyonlara ev sahipliği yapan D-Marin Göcek, bu yıl da etkinliğin adresi olacak ve geçen yıllarda olduğu gibi ziyaret etmeyi planlayan tüm katılımcılar için ön kayıt şartı devam edecek.

TYBA (Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği) tarafından düzenlenen Show, dünya yatçılık camiasında mihenk taşı niteliğinde bir etkinlik. Sektörün önde gelen B2B platformlarından biri olarak kabul edilen organizasyon dünyanın dört bir yanından yat brokerleri, charter brokerleri, yat acenteleri, filo operatörleri, yat yöneticileri ve yat sahiplerini bir araya getirerek denizcilik ve yatçılık endüstrisinin tüm sektörleri için önemli bir buluşma yeri özelliğini pekiştirmeye devam ediyor.

TYBA 5. Yacht Charter Show'da öne çıkan bazı özellikler:

- Etkileyici Bir Yat Filosu: Bu yılki organizasyonda, geçen yılın filosondan çok daha etkileyici bir koleksiyon sergilenecek. Sergilenen yatların çeşitliliği ve kalitesi ziyaretçileri büyülemeye devam edecek. Geçen yılın filosu uzunlukları 64 metreye kadar ulaşan 55'in üzerinde süper lüks yattan oluşuyordu.

- Artan Uluslararası Katılım: Geçen yıl yabancı yatların da katılımıyla elde edilen başarının ardından, 2024 etkinliğinde daha fazla sayıda uluslararası yat yer alacak ve etkinliğin küresel cazibesi daha da artacak.

- Önemli Ortaklıklara Ev Sahipliği: TYBA Yacht Charter Show, sektör oyuncularını yakınlaştırmaya devam ederek önemli anlaşmalara yol açıyor. Geçen yılki etkinliğe katılan 350’den fazla sektör profesyonelinin sayı olarak aşılması bekleniyor.

- Şefler Yarışması: Merakla beklenen "Şefler Yarışması" yine gerçekleşecek ve katılımcı şefler Türk yemeklerini modern bir dokunuşla sunacaklar. Başarılı olanlar herzamanki gibi yine ödüllendirilecek.

- Servis ve Sunum Ödülleri: Etkinlik bir kez daha servis ve sunum alanındaki üstün performansları ödüllendirecek.

- En İyi Kokteyl Yarışması : Bu yıl ilk defa show’a eklenen bu yarışmada yat barmenleri, yemek öncesi, yemek sonrası ve long drink olarak maharetlerini gösterecekler.

Önceki yıllarda olduğu gibi, 5. TYBA Yacht Charter Show'da da katılımcıları sektördeki gelişmelerden haberdar etmek ve dünyanın dört bir yanından gelen yat profesyonelleriyle ağ kurma fırsatları sağlamak için bilgilendirici seminerler ve özel etkinlikler yer alacak. Etkinlik, uluslararası sektör profesyönelleri için unutulmaz bir deneyim sunmayı ve sektördeki bağlantıları ve işbirliklerini güçlendirmeyi vaat ediyor.

Ön kayıt ve daha fazla bilgi için lütfen www.tybachartershow.com adresini ziyaret edin.