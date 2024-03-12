Fabbro Yachts, 2025'e Dolu Dolu Giriyor

Fabbro Yachts, denizcilik dünyasında adını her geçen gün daha da güçlendirmeye devam ediyor. Denizcilik dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan Pendik Bosphorus Boat Show’da tekne severlerle bir araya gelen Fabbro Yachts hemen ardından , yalnızca 2024 yılının ilk çeyreğinde Boot Dusseldorf, Bosphorus Boat Show Kara Fuarı ve Dubai Boat Show gibi prestijli fuarlarda boy gösterdi. Katıldıkları fuar ve etkinliklerle her geçen gün daha geniş kitleler tarafından tanınma fırsatı bulan Fabbro Yachts kurucularından Alper Kundak, “Pendik Bosphorus Boat Show, Boot Dusseldorf, Bosphorus Boat Show Kara Fuarı ve Dubai Boat Show gibi prestijli etkinliklere katılarak, denizcilik dünyasında adımızı duyurduk. Bu fuarlar sayesinde 12 adet sipariş alarak 2025 yılına kadar üretim bandımızı doldurduk. Müşterilerimizin markamıza olan güveni ve ilgisi bizi daha da motive ediyor.” Diyerek gelecek döneme ait sinyalleri verdi.

Fabbro Yachts, 2024 Yılında Büyük Başarı Yakaladı ve 2025'e Dolu Dolu Giriyor!

Son dönemde katıldığı uluslararası fuarlar ve elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken Fabbro Yachts, yelkenlerini açtığı başarı dolu bir yılı geride bırakırken, 2024 ve 2025 yıllarına dair heyecan verici planlarına ait açıklamalarda bulunan Doğaner Kundak, “Önümüzdeki dönemde hedefimiz, 1-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Mast İzmir Boat Show fuarı ile 2025 yılını kapatmak olacak. Bu fuarda da sektördeki gücümüzü ve yenilikçi yaklaşımımızı sergileyerek, daha fazla ilgiyi üzerimize çekmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Eylül ayında Cannes ve Genoa Fuarları'nda da yer almayı planlıyoruz. Bu etkinliklerde markamızın global ölçekte tanıtımını yaparak, uluslararası alanda varlığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz.” Dedi.

Geleceğe Yönelik Heyecan Verici Planlar

Fabbro Yachts’ın 34 metrelik çelik konstrüksiyon , tasarımıyla öne çıkan en son modelinin üretimi tersanede hızla devam ediyor ve 2025 Haziran ayında tamamlanması planlanıyor. Şirketin üretim gücünü ve teknik uzmanlığını bir kez daha kanıtlayacak olan “F111” modeli tekne, Fabbro Yachts'un denizcilik dünyasındaki lider konumunu pekiştirmesine ve geleceğe dair heyecanını arttırmasına olanak tanıyor.Fabbro Yachts, üstün kalite ve hizmet anlayışını sürdürerek, geleceğe doğru daha da büyük bir hevesle yelkenlerini açıyor.

GRP gövdesi infüzyon metoduyla üretilen lüks tender modeli F 45 ‘in Cabrio (açık) ve Coupe (kapalı) olmak üzere 2 farklı model olarak seri üretimi gerçekleşirken, uzunluğu 10 metre olan F30 Modeli ve 17 metre uzunluğundaki F55 modellerinin tasarımı devam ediyor.