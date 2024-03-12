Eczacıbaşı Dynavit ve Yuvam Dünya’dan İklim Krizine Dikkat Çeken Hareket

Neslimizin hikayesi haline gelen iklim krizi her geçen gün etkisini artırarak göstermeye devam ediyor. Bu etkiler en fazla kırılgan gruplar üzerinde kendini gösteriyor. Kadınlar ve kız çocukları da bu kırılgan grupların başında geliyor.

Öte yandan yüksek sıcaklıklar, kuraklık, besinlerin tükenen kaynaklardan dolayı eskisi kadar besleyici olmaması gibi nedenlerle iklim krizinin etkileri sporun ve sporcuların da geleceği için risk oluşturuyor.

Kurulduğu günden bu yana mücadele ettiği her kulvarda başarılarına katlamaya devam eden Eczacıbaşı Dynavit, hayata geçirdiği toplumsal farkındalık projeleriyle de ses getiriyor. Kadını ve kız çocuklarını güçlendirmeyi her zaman görev edinen turuncu beyazlı ekip, bu kez aynı zamanda sporun ve sporcunun geleceği için de iklim krizi ile mücadelede önemli bir yeri olan Yuvam Dünya iş birliği ile 10 Mart tarihinde karşılaştığı Vakıfbank maçıyla bu özel mücadeledeki yerini aldı. Sezon boyunca iklim krizine dikkat çekecek takım, “İklim Dostu Spor Hareketi’ni başlattı.

Eczacıbaşı Dynavit maskotu Tiger da hareketin bir parçası oldu

Yuvam Dünya ve Eczacıbaşı Dynavit’in iklim dostu spor hareketinde ise başrolda takımın sevilen maskotu Tiger bulunuyor. Takımın ve tribünün motivasyonunu her daim yükselten Tiger, Vakıfbank maçıyla birlikte iklim dostu spor hareketine özel hazırlanan formasını giydi. İklim krizi ile mücadele için de motivasyonu yükseltmeye başladı. Sahaya yerleştirdiği “İklim Krizi için Bir Gün Artık Bugün” sloganıyla beraber iklim krizine odaklanan Eczacıbaşı, sezon sonuna kadar farklı etkinliklerle sürecek olan bu hareketin sonunda Tiger’in imzalı formasını açık arttırma ile satışa çıkararak geliri ile deprem bölgesindeki çocuklara Yuvam Dünya’nın “İklim Şampiyonları Eğitimi” verecek.

Vira Haber