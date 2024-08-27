Datça’da 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareket halindeki iki lastik bot durduruldu. Lastik botlar içinde 40 düzensiz göçmen ve beraberinde 7 çocuk yakalandı.

Datça’da ikinci düzensiz göçmen olayında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası yapması sonrası sürüklenmeye başladı. Yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yakalanan ve kurtarılan toplam 72 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

Vira Haber