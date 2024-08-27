Explora II, Formula 1 Grand Prix de Monaco 2025’te

Explora II, yarış pistine 150 metre uzaklıktaki ünlü Hercule Limanı'na yanaşacak ve yarışlar süresince misafirlerine benzersiz bir seyir keyfi sunacak.

Grand Prix de Monaco 2025‘te bir dizi özel etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Explora II, Formula 1® ‘in en prestijli ayaklarından birini benzersiz konforla izleme imkanı sunuyor.

Konuklar, yarış pistine 150 metre mesafede demirleyecek Expolara II’de eşsiz bir FORMULA 1® deneyiminin keyfini çıkarabilecekler. Gemi, Monaco'daki yarış etkinliği süresince denizde lüks standartlarını değiştiren bir butik otel olarak hizmet verecek.

Konuklar, okyanus kıyısında özel bir terasa sahip, zarafetle tasarlanmış suit ve rezidansların, her biri muhteşem lezzetler sunan 11 ayrı mutfak deneyiminin, sınırsız premium içeceklerin, Starlink bağlantısı üzerinden yüksek hızlı Wi-Fi'nin, canlı eğlencenin ve okyanustan ilham alan sağlıklı yaşamın keyfini çıkarma fırsatına sahip olacaklar.

MSC Grubu Gemi Seyahatleri Bölümü İcra Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İkinci lüks gemimiz EXPLORA II'yi, ilk kez FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2025 sırasında sergileyecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. FORMULA 1®, MSC Cruises ve lüks yaşam tarzı markamız Explora Journeys’le paylaştığımız değerler olan en son teknoloji, hassasiyet ve mükemmellik arayışını motor sporlarında yaşatıyor. Grand Prix de Monaco 2025, Formula 1® takvimdeki en prestijli etkinliklerden biri olarak lüks okyanus seyahati ile motor sporları dünyasını bir araya getiren benzersiz bir deneyim fırsatı sunmamızı sağlıyor.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali de ortaklıkla ilgili olarak şunları söyledi: "Formula 1 olarak, her zaman taraftarlarımıza değerlerimizle örtüşen ve değer katan deneyimler sunmaya çalışıyoruz. EXPLORA II'nin Monako Grand Prix'sine ilk kez gelişi, taraftarlara bu ikonik etkinliği daha da özel kılarak tam anlamıyla eşsiz ve lüks bir deneyim sunacak."

Vira Haber