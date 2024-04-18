Datça’da Tekneler Büyük Tehlike Atlattı

Fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bulunan tekneler büyük tehlike atlatırken, fırtınanın hızı zaman zaman saatte 50-60 kilometreye ulaşırken, tekne sahipleri ve vatandaşlar teknelerin alabora olmaması için büyük gayret sarf etti.

Fırtına nedeniyle deniz seviyesi de yükselirken, sahilde bulunan restoranlar da tehlike atlattı. Restoran içlerine kadar yükselen deniz suyu sonrası müşteriler restoranları boşalttı. Kenarda bağlı olan tekneleri kurtarmaya çalışan vatandaşlar denizdeki kuvvetli fırtına nedeniyle zor anlar yaşadılar.

Vira Haber