İdea Denizcilik Kaan Gemisine Türk Bayrağı Çekti
İdea Denizcilik, Kaan isimli kuru yük gemisini Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydettirdi.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından şu şekilde duyuru yapıldı;
'Gemi filomuzu gençleştirme çalışmalarımıza bir katkı da İdea Denizcilikten. 2021 yapımı, 8080 DWT kapasiteli KAAN isimli kuru yük gemisi Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk bayrağı çekti. Hayırlı olsun.'
Vira Haber
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Etiketler : İdea Denizcilik, Kaan Gemisi, Denizcilik Genel Müdürlüğü
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