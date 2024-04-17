İdea Denizcilik Kaan Gemisine Türk Bayrağı Çekti

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından şu şekilde duyuru yapıldı;

'Gemi filomuzu gençleştirme çalışmalarımıza bir katkı da İdea Denizcilikten. 2021 yapımı, 8080 DWT kapasiteli KAAN isimli kuru yük gemisi Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk bayrağı çekti. Hayırlı olsun.'

Vira Haber