Datçalılardan Yat Limanı Talebi

Datça’da bir araya gelen esnaf ve vatandaşlar, yaptıkları açıklama ile Datça Yat Limanı’nın yapılmasına karşı çıkanlara tepki gösterdi. Vatandaşlar, birçok konuda olduğu gibi yaptırmamayı, yıktırmayı, yapıcı olmak yerine yıkıcı muhalefet edinen ve bunu kendilerine iş edinmiş grupların Datça halkının çevreye olan duyarlılığını göz ardı ederek bilgisizce ve bilinçsizce projeye karşı çıktıklarını belirttiler. Grup adına açıklama yapan Ersoy Akalın, “Hepinizin bildiği gibi çeşitli sebeplerle inşaatı birçok kez başlayıp duran Datça Yat Limanı tekrar kamuoyunun gündemine getirilmiştir. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da 'yaptırmamayı, karşı çıkmayı', yapıcı değil yıkıcı muhalefeti kendine iş edinmiş ve bunu sosyal aktivite haline getirmiş gruplar, insanlarımızın çevreye olan duyarlılığını kışkırtarak bilgisizce ve bilinçsizce bu projeye karşı çıkmaktadır. Hatta o kadar bilinçsizce ki ‘Projeyi okumadım ama karşıyım’ diyen yöneticilerin olduğu bir bilinçsizlik. Biz Datça halkı olarak bu proje Datça’nın gelişimi için, ilerlemesi için faydalı olacak bir projeden öte zaruret haline gelmiş ve ihtiyacı karşılayacak bir proje niteliğindedir. Yüzer mendireğiyle, yüzer iskeleleriyle, atık alım, yakıt dolum tesisiyle ve tekne kapasitesi ile hem ihtiyacı karşılayacak hem de çevreye, deniz ekosistemine etkilerini minimuma düşürecek şekilde revize edilen bu projeyi Datça halkı olarak, Datçalılar olarak, esnaf ve denizciler olarak destekliyoruz” dedi.

Vira Haber