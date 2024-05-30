Sahil Güvenlik Komutanlığınca Uzman Erbaş Alımı Yapılacak

Resmî Gazete’de 30 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan ilan göre başvurular, e-Devlet üzerinden 3-14 Haziran’da yapılacak.

Başvuru sahiplerinde en az lise veya dengi okul mezunu olma, 1 Ocak 2024 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olma şartı aranacak.

Askerlik görevini yükümlü erbaş, er veya sözleşmeli erbaş, er olarak yapmış veya yapıyor olanlar da ilana başvurabilecek. Sözleşmeli erbaş ve erler, 29 yaşını bitirmemişse ilana başvurabilecek.

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Vira Haber